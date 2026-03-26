PetroPerú designa a su presidente número 13 en menos de cinco años

PetroPerú nombró a Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio, cargo que asumirá desde este 26 de marzo, según informó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La designación fue aprobada por la Junta General de Accionistas de la empresa estatal, con participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Arévalo Ramírez reemplaza a Edgar Zamalloa Gallegos, quien renunció al cargo tras permanecer apenas 20 días en funciones. La sesión en la que se oficializó su nombramiento se realizó el 25 de marzo. El nuevo titular asumirá como director independiente, convirtiéndose en el presidente número 13 de PetroPerú en menos de cinco años.

La alta rotación en la empresa también se refleja en el directorio. Miguel Alberto Flores Bahamonde fue reemplazado por Richard Abel Almerco Soto como nuevo integrante.

¿QUIÉN ES ROGER ARÉVALO?

Roger Arévalo Ramírez es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Finanzas. Tiene una amplia trayectoria en el sector minero y actualmente representa a la empresa minera Maraycasa, que opera en la región Arequipa.

Además, ha sido jefe de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), asesor del Ministerio de Energía y Minas, presidente del Banco Minero del Perú y asesor principal de Centromin Perú.

ÚLTIMOS PRESIDENTES DE PETROPERÚ

Son 13 hasta la fecha los titulares que han asumido la presidencia del directorio de la petrolera estatal en los últimos cinco años. Entre ellos se encuentran:

Eduardo Guevara Dodds (abril de 2020 – setiembre de 2021) Mario Contreras Ibárcena (setiembre de 2021 – marzo de 2022) Humberto Campodónico (abril de 2022 – enero de 2023) Carlos Edgar Vives Suárez (enero de 2023 – abril de 2023) Pedro Chira Fernández (abril de 2023 – febrero de 2024)

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