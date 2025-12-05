Phillip Butters renunció a Avanza País y ya no postulará a la Presidencia

El comunicador Phillip Butters presentó su “renuncia irrevocable” a su militancia de Avanza País. De esta manera, él queda fuera de la carrera electoral, pues era el precandidato de ese partido político para la Presidencia de la República de cara a las elecciones generales del 2026.

Mediante una carta notarial dirigida al presidente de Avanza País, Aldo Borrero, el también presentador de televisión señaló que su renuncia se debe a “motivos políticos y personales”, y que busca recuperar su “independencia política” con el objetivo de retomar sus labores profesionales.

En otro documento, al que tuvo acceso Latina Noticias, Phillip Butters detalló que “no se ha logrado implementar ni consolidar temas mínimos de organización, control, financiamiento y de desarrollo político”, que considera elementales para llevar adelante una carrera por el sillón presidencial.

Cabe apuntar que con esta decisión de Phillip Butters, quien asumiría como nuevo candidato sería el congresista José Williams, en su calidad de suplente en la plancha presidencial de Avanza País.

VIDEO RECOMENDADO