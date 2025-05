Phillip Butters sobre Keiko Fujimori: «no sabe escoger, está rodeada de traidores»

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, tuvo duras palabras en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Sobre ella, ha mencionado que no sabe escoger a sus colaboradores, que está rodeada de traidores y de gente que está más interesada en hacer dinero que en servir al pueblo.

«Keiko ha demostrado en años que no sabe escoger, ni a su marido escogió bien, (está) rodeada de traidores y de gente que está para la plata. Además, la traición en la familia Fujimori es un ida y vuelta», remarcó en ‘El espejo‘, el nuevo podcast de Latina Noticias.

De otro lado, Phillip Butters negó que sea el ‘gallo tapado’ de Rafael López Aliaga en las próximas elecciones generales. En esa línea, afirmó que tres veces el Alcalde de Lima le ofreció ser su candidato presidencial.

«Yo no soy el gallo tapado de Rafael López Aliaga. Yo lo saqué de mis auspicios cuando decidió entrar a la política. Tres veces me ha ofrecido ser candidato a la presidencia, una por escrito, pero le dije que no, que jamás será mi jefe. Sé cómo él trata a la gente», enfatizó.

En cuanto a sus aspiraciones presidenciales, Phillip Butters señaló: «no voy a dejar el futuro de mis hijas y la vejez de mi mamá en gente que no tiene más capacidad que yo. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga no tienen ni mi capacidad ni mi talento de convencer a la gente en una elección, ni mi capacidad organizativa de rodearse siempre con los mejores».

EL ESPEJO: EL NUEVO PODCAST DE LATINA NOTICIAS

‘El espejo’ es el nuevo podcast de Latina Noticias por el que desfilarán todos los posibles candidatos presidenciales de las elecciones del 2026. Conducido por Pedro Tenorio, los invitados hablarán de sus vidas, sus aspiraciones y planes para el país.

Puedes ver la primera entrevista de este nuevo contenido digital de Latina Noticias aquí:

VIDEO RECOMENDADO