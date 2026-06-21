Piura: dictan 18 meses de prisión preventiva contra regidora y presunto implicado en asesinato de alcalde

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y William Hernández Engonza, investigados por el presunto homicidio del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, crimen ocurrido en mayo de este año en la región Piura.

La decisión fue emitida por el Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura y confirmada este domingo a través de una publicación oficial, en la que se precisa que ambos son investigados por su presunta participación en un delito de sicariato agravado.

INVESTIGACIÓN APUNTA A CRIMEN PLANIFICADO

De acuerdo con las diligencias fiscales, el asesinato del alcalde habría sido previamente coordinado. La hipótesis principal sostiene que la autoridad edil fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo, resultando además su chofer gravemente herido.

En el caso de Patricia Niño Febres, las investigaciones la señalan como presunta autora intelectual del crimen, mientras que William Hernández Engonza sería uno de los implicados en la ejecución. Un testimonio clave habría advertido sobre un seguimiento previo a la víctima, lo que refuerza la tesis de un reglaje antes del atentado.

Con esta medida, ambos permanecerán en prisión mientras continúan las investigaciones. El Ministerio Público deberá consolidar los elementos de convicción para sustentar una eventual acusación formal por un caso que sigue bajo proceso y que mantiene a los implicados en condición de investigados por un delito grave.

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