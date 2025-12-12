PJ ordena levantamiento del secreto bancario de Frigoinca por el ‘Caso Qaliwarma’

El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de la empresa Frigoinca, investigada por su presunta participación en el escándalo vinculado al extinto programa Qali Warma, que habría puesto en riesgo la salud de miles de menores de edad en diversas regiones del país.

La medida fue dispuesta por el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, como parte del proceso seguido por delitos de corrupción y organización criminal.

Según la resolución judicial, la información financiera y tributaria que deberá recabarse comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. A solicitud del Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sea la entidad encargada de obtener todos los movimientos bancarios de la empresa en un plazo máximo de tres días.

Posteriormente, la información deberá ser remitida al juzgado dentro de los diez días hábiles siguientes. Asimismo, la SUNAT deberá entregar los datos tributarios generales correspondientes.

INDAGACIÓN FISCAL

La teoría fiscal sostiene que Frigoinca habría logrado enquistarse en el aparato estatal, particularmente en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, con el objetivo de obtener permisos y certificaciones sanitarias presuntamente irregulares. Estas autorizaciones habrían permitido que sus productos alimenticios fueran distribuidos en colegios públicos a través de Qali Warma, pese a que su estado no cumplía las condiciones mínimas de salubridad. A lo largo del 2024, diversas instituciones educativas reportaron episodios de intoxicación masiva de niños y adolescentes, todos vinculados al consumo de alimentos en condición putrefacta.

La medida judicial se suma a una serie de diligencias desarrolladas en el marco del caso. La última intervención se realizó a mediados de noviembre, durante un megaoperativo simultáneo en 13 inmuebles ubicados en La Libertad, Áncash y Lima, relacionado con la presunta organización criminal denominada “Los Fríos del Hambre”. En esa acción se detuvo a Luis Alejandro Álvarez Saavedra, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash; Jorge Luis Silva Chuna, exfuncionario de la Digesa; y Aníbal Manuel Morillo Arquero, exgerente regional de Salud de La Libertad, quien cumple 18 meses de prisión preventiva.

Con el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la Fiscalía busca ampliar los elementos de convicción para esclarecer la presunta red de corrupción que permitió el ingreso de alimentos en mal estado al sistema público de distribución escolar.

