PJ resolvió que Reniec le pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

El Poder Judicial (PJ) resolvió que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) le pague más de S/239 mil a la expresidenta Dina Boluarte por concepto de beneficios sociales acumulados durante su paso por dicha entidad estatal.

Esta decisión fue adoptada tras una demanda iniciada por la exmandataria, quien trabajó en el Reniec entre 2007 y 2020, antes de asumir la vicepresidencia de la República y, posteriormente, como Presidenta de la República.

Dina Boluarte demandó al Reniec al considerar que su vínculo laboral con esa institución no era de CAS o locadora de servicio, sino que pasó a ser a plazo indeterminado, por lo que exigía que se le reconozcan más de S/ 428 mil por beneficios sociales y sindicales.

En primera instancia, el PJ le dio la razón parcialmente y fijó la compensación en más de S/ 286 mil. Posteriormente, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima modificó el monto y lo ubicó en S/ 239.674,63.

Después, el Reniec planteó un recurso de casación, por lo que la Corte Suprema le dio la razón a la institución y recalculó la cifra que Dina Boluarte recibirá: S/ 213.174,63 soles.

