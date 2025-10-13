Plantean importante cambio en uso de pase libre de policías en transporte público

En el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que busca modificar la normativa sobre el pase libre para efectivos de la Policía Nacional, con el objetivo de delimitar este beneficio y restringirlo.

La propuesta legislativa es de la parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) y se aplica a la Ley 26271, que norma el derecho a los pases libres y pasajes diferenciados para los miembros de la PNP y del Cuerpo General de Bomberos.

El planteamiento busca modificar el artículo 1 de dicha norma, a fin de especificar que, solo en el caso de los miembros de la Policía Nacional, el derecho a pases libres “se aplica únicamente cuando se encuentren en actos de servicio, en tareas de emergencia o participando en operativos policiales oficiales”.

Asimismo, se precisa, en el siguiente artículo, que “el ejercicio del derecho al pase libre para fines personales, desplazamientos privados o fuera del horario de servicio no se encuentran comprendidos en la presente ley“.

Finalmente, se incluye una disposición complementaria que establece que el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano y las municipalidades provinciales y distritales deben adecuar sus instrumentos de control en un plazo de 60 días, a fin de regular esta restricción y establecer protocolos de atención de conflictos.

En la exposición de motivos se señala que, si bien este pase libre en el transporte público fue concebido como un apoyo a la labor policial, “en la práctica se ha convertido en un beneficio de uso cotidiano para cualquier desplazamiento de los efectivos de la PNP“, incluyendo los de carácter personal o fuera de turno, lo que ha generado “conflictos y cuestionamientos”.

También se precisa que la exigencia establecida en la Ley 26271 ha derivado en “incidentes notorios”, haciendo referencia directa al hecho ocurrido el pasado 5 de octubre, el cual se viralizó en redes sociales, en el que una suboficial de la PNP vestida de civil exigió el pase gratuito en un bus de transporte público y que, ante la negativa del conductor, pidió apoyo policial, tras lo cual este terminó detenido por casi 28 horas.

