Poder Judicial ordena excarcelación del expresidente Martín Vizcarra

En horas de la tarde del miércoles 3 de septiembre, se anunció la orden de excarcelación del expresidente de la República, Martín Vizcarra. De esta manera, el exmandatario saldrá del penal Barbadillo en las próximas horas.

La Corte Superior, a través de la Tercera Sala Penal Nacional, declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el expresidente Vizcarra en el proceso que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

La sala ordena la liberación inmediata del exmandatario, revocando la resolución n° 11 de fecha 13 de agosto de 2025, y especificando que esta medida aplica “siempre y cuando no exista otra orden de detención emitida por autoridad judicial competente”.

Alejandro Salas, defensa legal de Vizcarra, señaló que debido a los plazos de los trámites, el exmandatario podría salir de prisión el jueves 4 de septiembre. “Las fallas y los errores del magistrado Chávez Tamariz eran absolutamente evidentes. La sala ha corregido en primera instancia los abusos que se habían cometido en esa resolución”, aseguró en Latina Noticias.

Como se recuerda, el Ministerio Público había solicitado la variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva, debido a que según su tesis, existía riesgo de fuga y falta de arraigo. Sin embargo, de acuerdo al fallo emitido el miércoles 3 de septiembre, los elementos presentados no justificaban la medida impuesta.

