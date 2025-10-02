Presentan moción de censura contra ministro de Cultura “por incapacidad y falta de liderazgo”

El congresista no agrupado Edward Málaga presentó oficialmente la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja ante “respuestas insatisfactorias”. Esto luego de que acudiera al pleno del Congreso, el pasado 13 de junio, donde respondió a tres mociones de interpelación.

Al funcionario del Gobierno de Dina Boluarte se le acusa de propiciar —a través de su mala gestión— una crisis en el sector Cultura. Especialmente por el caos generado en la administración del turismo en la ciudadela de Machu Picchu, problemática que viene afectando a gran cantidad de turistas nacionales e internacionales.

Temas que no logró absolver el ministro Valencia

Un punto en contra de Valencia Gibaja es que se le acusa de falta de voluntad para dialogar con los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, quienes denunciaron condiciones laborales precarias, incumplimiento de pactos colectivos y desigualdad salarial con funcionarios cercanos al ministro.

También se le sindica una presunta contratación “a dedo”, en la modalidad de alquiler, por 16 millones de soles, de un local para la nueva sede del canal del Estado peruano. Esto se habría realizado sin una convocatoria, ni concurso público.

Finalmente, el documento recoge la problemática en torno a la crisis en Machu Picchu. Es sindicado por deficiencias en “la gestión, defensa y

conservación de nuestro patrimonio cultural, como la venta de boletos y la capacidad de carga de la ciudadela”.

La posible censura del ministro Valencia coincide con la crisis que se vivió por la reciente afectación a gran cantidad de turistas por la paralización de las labores en la concesión de Consettur y la ruta Hiram Bingham para acceder a la ciudadela.