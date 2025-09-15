Presentan moción de censura contra premier Eduardo Arana

Lo último. Este lunes, la congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra el premier, Eduardo Arana, esto luego de que se difundan audios que lo vincularían con Juan José Santiváñez en un presunto caso de tráfico de influencias. La parlamentaria informó sobre el caso en su cuenta de X.

“Moción de censura contra el premier Eduardo Arana. Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público que junto a Santivañez han buscando favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Instó a mis colegas respaldar esta moción”, señaló.

#MocionDeCensura contra el premier Eduardo Arana. Un primer ministro que ha violado deberes de probidad, idoneidad y confianza del interés público que junto a Santivañez han buscando favorecer a un delincuente. No merecen seguir en el cargo. Instó a mis colegas respaldar esta… pic.twitter.com/K3cjlO1ZJC — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 15, 2025

Asimismo, en un documento emitido se puede conocer más detalles sobre el pedido de moción de censura, incluso cuando Santiváñez era ministro del Interior.

“Censurar al Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y la confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios difundidos por diversos medios de comunicación que habría participado en coordinaciones ilícitas con el entonces Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para favorecer a un interno sancionado por asociación ilícita para delinquir”, indicó.

