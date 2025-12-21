Presidente electo Antonio Kast llegará a Perú según Gobierno del Perú

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará a Perú en enero según el anuncio que hizo el Gobierno del Perú mediante su cuenta oficial de X. Durante su visita se reunirá con el mandatario de la República, José Jerí.

“Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí en Palacio de Gobierno”, precisó mediante la red social.

¿CUÁNDO ASUME KAST?

Antonio Kast, tras su victoria en la segunda vuelta electoral contra Jeannette Jara, asumirá la presidencial de Chile el 11 de marzo de 2026, extendiéndose su mandato hasta el 11 de marzo del 2030.