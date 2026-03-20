Presidente José Balcázar: “El papa León XIV es bienvenido al Perú”

Tras confirmar que el papa León XIV visitará el Perú en noviembre, el presidente José María Balcázar aseguró que el sumo pontífice “es bienvenido” y que desde ahora ya está trabajando para garantizar su seguridad durante su estadía en nuestro país.

“Todas las circunstancias cuando el papa llegue en noviembre no debe tener ningún tipo de dificultades para que su venida al Perú sea todo un éxito. Eso es lo que estamos trabajando”, señaló el mandatario en entrevista con Exitosa.

Balcázar no descartó insistir en una visita al Santo Padre en el Vaticano, luego que esta no esta no se haya podido concretar debido al abrupto cambio de Gobierno tras la salida de José Jerí. Sin embargo, aclaró que por el momento no es una de sus prioridades.

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