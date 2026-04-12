José María Balcázar ante problemas en Elecciones 2026: “No es responsabilidad del Gobierno”

El presidente José María Balcázar se pronunció tras los sucesos ocurridos durante este domingo 12 de abril que impidieron que se instalen 211 mesas de sufragio, lo que afectó a 63,300 electores que no pudieron ejercer su derecho a votar.

Así, ante la crisis generada por la falta de material electoral en diversas zonas de la capital y del extranjero, el Presidente señaló que desplegará todo el apoyo logístico y de seguridad necesario para que los ciudadanos afectados puedan sufragar este lunes 13 de abril.

El Mandatario precisó que la competencia del Ejecutivo se limita estrictamente a lo dictado por la Constitución: brindar el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo es garantizar que el proceso pendiente se realice con total transparencia y tranquilidad.

“No es responsabilidad del Gobierno el retraso en el material; esa es una competencia exclusiva y excluyente de la ONPE”, se aclaró desde el Ejecutivo.

Facilidades laborales y compensación salarial

Para proteger el derecho al voto de los más de 63,000 ciudadanos afectados, José María Balcázar dijo que el Gobierno dispondrá medidas especiales debido a que el lunes 13 de abril es un día laborable:

Sedes educativas: El Ministerio de Educación mantendrá los locales abiertos y a disposición de la ONPE. Protección del salario: Bajo un principio de equidad, se dictarán disposiciones para que los trabajadores que acudan a votar no sufran descuentos salariales.

A pesar de que la normativa electoral no preveía una circunstancia de esta magnitud, el Jefe de Estado respaldó la interpretación constitucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que prioriza el derecho al sufragio por encima de las formalidades, permitiendo que el proceso continúe este lunes para evitar el perjuicio masivo de los electores.

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