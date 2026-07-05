Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 05 de julio | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 05 de julio de 2026.

LOS NUEVOS ROSTROS DE L CASO ANDREA VIDAL

Un año y medio después del asesinato de Andrea Vidal, el caso sigue sin un responsable identificado. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía y la Policía no se han detenido y hoy aparecen nuevas pistas que podrían acercarlos al autor intelectual del crimen. Un testigo ha entregado información clave sobre las dos personas que solicitaron clonar la placa del vehículo que siguió a la extrabajadora del Congreso desde la casa de su pareja hasta su domicilio. María Horna obtuvo en exclusiva los identikits elaborados por los peritos. Se trataría de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, cuya ubicación es ahora una prioridad para las autoridades.

U NA COMPRA MILLONARIA EN ESSALUD

Desde hace meses, los pacientes oncológicos de Essalud enfrentan la falta de diez medicamentos esenciales. Los funcionarios detectaron el riesgo de desabastecimiento, pero no realizaron las compras a tiempo, poniendo en peligro la vida de miles de enfermos. Harold Moreno tuvo acceso en exclusiva a correos internos que revelan un hecho preocupante mientras la escasez de estos medicamentos exigía una respuesta inmediata, funcionarios de Essalud aprovecharon esa emergencia para incorporar cientos de medicinas que no estaban en riesgo de desabastecimiento en un único proceso de compra directa valorizado en 1,800 millones de soles. Proceso que fue paralizado y hoy es investigado por la Fiscalía.

LA CARRERA POR EL I NDULTO DE PEDRO CASTILLO

Esta semana, la nueva bancada de Juntos por el Perú, integrada por familiares del presidente sentenciado Pedro Castillo, sostuvo una reunión con el presidente encargado, José María Balcázar, reavivando el debate sobre un posible indulto al exmandatario recluido en la Diroes. En paralelo, existen dos nuevas solicitudes de excarcelación. La primera, del pastor evangélico Germán Villena, pidió indulto o gracia presidencial, pero no habría sido admitida por falta de la firma del propio Castillo. La segunda, presentada por Tomás Soldevilla, sigue en evaluación en el Ministerio de Justicia. Rodrigo Cruz entrevistó a ambos solicitantes y al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, quien advierte que ninguna de las dos figuras legales procede en este caso.

LA OFICINA DE LA PRESIDENTA ELECTA KEIKO

Esta mañana se oficializó el acta de resultados de la segunda elección presidencial, que proclama a Keiko Sofía Fujimori Higushi como presidenta electa para el periodo 2026 al 2031, tras obtener el 50.135% de votos válidos. Tras el anuncio, la mandataria electa ha recibido saludos de líderes internacionales, aunque aún no del presidente encargado José María Balcázar. Paralelamente, ha sostenido reuniones con políticos y representantes de diversos gremios en su local partidario en San Isidro. En su primera actividad, anunció la instalación de una oficina de la presidenta electa para coordinar la transición y preparar su futura gestión, enfocada en dos prioridades inmediatas: la seguridad ciudadana y la respuesta al fenómeno de El Niño.

LA FIEBRE DEL ORO EN EL RÍO AGUAYTÍA

Uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno de Fuerza Popular será combatir la minería ilegal, una amenaza que avanza de manera silenciosa, pero devastadora en la Amazonía peruana. Esta vez, el foco está en el río Aguaytía, en Ucayali, donde la actividad clandestina del oro está dejando sus huellas. Rodrigo Cruz y Pier Rodríguez acompañaron a la Marina de Guerra y a la Fiscalía Ambiental en un operativo donde se encontraron dragas, motores, mangueras de succión y evidencias de extracción ilegal de oro. Desde el aire y navegando por el río, nuestro equipo pudo registrar la magnitud del problema. Pero detrás de esta devastación ambiental existe algo más grande: una red ilegal que mueve millones de soles y que se expande hacia nuevas zonas de la Amazonía.

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