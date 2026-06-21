Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 21 de junio | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 21 de junio de 2026.

LA NUEVA RUTA DE LA EXTORSIÓN

Desde la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, el crecimiento económico en el Norte Chico se ha acelerado. Ciudades como Chancay, Huaral y Huacho reciben cada vez más visitantes, trabajadores y comerciantes. Con ello, también se ha incrementado la demanda del transporte de pasajeros y las frecuencias de viaje por la Panamericana Norte. Pero este desarrollo no solo ha atraído inversiones y oportunidades. También ha despertado el interés de bandas criminales dedicadas a la extorsión. Hoy, empresas formales como Z Bus enfrentan atentados, amenazas y cobros extorsivos que ponen en riesgo la seguridad de sus trabajadores y pasajeros. Punto Final investigó cómo operan estas organizaciones criminales y quiénes están detrás de esta ola de violencia en el Norte Chico, a hora y media de Lima.

EL PLAN DE KEIKO

Ante una inminente victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, el equipo técnico de Fuerza Popular ya trabaja en la conformación de los cuadros que participarán en la transferencia de gobierno y en la selección de quienes integrarán el futuro gabinete ministerial. Precisamente sobre este tema, la última encuesta de IPSOS para Perú21 revela que el 53% de los consultados considera que el próximo gabinete debería estar integrado mayoritariamente por políticos de diferentes partidos. Para conocer quiénes son los nombres que suenan para ocupar las principales carteras ministeriales, Punto Final recogió la opinión de diversas fuentes. Además, analizó junto a dos especialistas el plan de gobierno de Fuerza Popular en materia de seguridad ciudadana y economía, y conversó con el secretario general del partido naranja y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, sobre las principales acciones que realizarán durante los primeros 100 días de un eventual gobierno.

22 CANDIDATOS SALTAN A LA CANCHA POR LIMA

El viernes a la medianoche venció el plazo para la inscripción de candidatos a las alcaldías provinciales y distritales, así como a las gobernaciones regionales. En el caso de Lima Metropolitana, 22 partidos políticos han inscrito a sus postulantes para disputar el principal sillón municipal del país. Entre ellos figuran agrupaciones que no lograron superar la valla electoral en las últimas elecciones generales, pero que volverán a competir en estos comicios. También hay partidos que sí la superaron, como el Partido del Buen Gobierno, que esta vez no presentará candidato en Lima. La contienda reúne a varios rostros conocidos: políticos con una larga trayectoria electoral, exalcaldes metropolitanos, así como ex y actuales alcaldes distritales. Punro Final conversó con tres de ellos sobre sus propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, reducir el caos vehicular y ordenar el crecimiento urbano de la ciudad.

LA BOMBA FISCAL QUE DEJA EL CONGRESO

El próximo gobierno no solo recibirá el desafío de atender las grandes brechas del país. También tendrá que enfrentar una pesada carga de compromisos económicos aprobados en los últimos años. Tras las declaraciones del candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, sobre la posibilidad de cuestionar algunas leyes por su impacto fiscal, Punto Final investigó cuáles son las normas que podrían comprometer miles de millones de soles del presupuesto nacional. También revela cómo bajo el argumento de atender demandas históricas, estas nuevas obligaciones podrían reducir los recursos para invertir en educación, salud e infraestructura.

FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA TORTURA EN LA FAP

Desde hace semanas, Punto Final viene investigando graves denuncias de presuntos abusos cometidos por instructores de un año superior contra cadetes de primer año de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Como consecuencia de estos hechos, 19 alumnos pidieron su baja de la institución. Uno de los casos ya se encuentra bajo investigación en una Fiscalía de Derechos Humanos por la presunta comisión del delito de tortura. Los testimonios recogidos son desgarradores. Por ello, hemos tomado todas las precauciones necesarias para proteger la dignidad y preservar la identidad de las víctimas. Frente a la inminente publicación de este reportaje, un vocero de la institución castrense declaró el último viernes ante nuestras cámaras y anunció la separación de los involucrados.

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