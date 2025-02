Punto Final: reportajes y resumen del programa de este 9 de febrero

Como es habitual en cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 9 de febrero, primer programa del 2025.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 9 DE FEBRERO

ASÍ CAYÓ LA BANDA DESA O ANTITREN

María Horna y Juan Carlos Amoretti registraron imágenes y testimonios exclusivos del gran operativo policial realizado, la madrugada del jueves, por la División Antisecuestros de la Dirincri para capturar a la banda que extorsionaba a los transportistas de Lima Norte. Esta organización era liderada por un joven de 20 años, Edward José Torrealba Pacheco, quien se presentaba como el primo del sanguinario “maldito Cris” para atemorizar a sus víctimas, entre ellas a la empresa de transportes Etnolsa, que tenía que pagar 35 soles diarios por vehículo. El hallazgo de armas y explosivos en las 13 casas allanadas en San Martín de Porres le permitió a la policía detener preliminarmente a 15 integrantes de la banda. En los teléfonos incautados se encontraron videos y audios con amenazas, diseño de stickers que los extorsionadores utilizaban para marcar los buses.

MUJERES EXPLOSIVAS

Iván Albinagorta Trujillo, conocido en el norte chico como el “Patrón de Huaral”, tiene antecedentes por homicidio y actualmente se encuentra en prisión preventiva. Sin embargo, -según la policía- dejó en manos de su pareja sentimental el control del sistema ilegal de cobro de cupos a transportistas y agricultores en Huaral, Huacho y Barranca. Este sistema ilegal manejado por mujeres quedó documentado en el teléfono de Iván que era usado por su esposa. En el celular encontraron videos aterradores de atentados y sicariato relacionados con el cobro de cupos. María Horna entrevistó a las víctimas, quienes denunciaron que fueron obligadas a trasladar armas y explosivos.

SECRETARIO DE PALACIO EN LA MIRA FISCAL

El caso cofre se ha ampliado y la fiscalía ahora dirige su mira a un nuevo personaje: el secretario del Despacho Presidencial, Enrique Vilchez Vilchez por coordinar con congresistas una presunta protección al prófugo Vladimir Cerrón. El pasado 20 de enero, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso que las carpetas del caso cofre y de la que investiga una denuncia anónima contra la presidenta Dina Boluarte y su secretario Vilchez por encubrimiento al líder de Perú Libre se acumulen en una sola. Por lo que, la fiscal Espinoza, que investiga solo a funcionarios aforados o con derecho a antejuicio, derivó el expediente referido al secretario de Palacio a la fiscalía de Zoraída Ávalos, donde la carpeta se encuentra en etapa de calificación. Rodrigo Cruz indagó más sobre este funcionario, calificado por muchos como el hombre fuerte del gobierno, y encontró que las declaraciones juradas 2024 presentadas a dos instituciones del Estado no son iguales. En una no declaró que tuvo un incremento de un millón de soles en el rubro de bienes.

LA CONEXIÓN DE FRIGOINCA & MEVALAB

Desde que estalló el escándalo de Qali Warma y sobre todo desde que se supo de la intoxicación sufrida por escolares de Puno después de ingerir las conservas de Frigoinca, todos se preguntan cómo hizo esta empresa para que sus productos pasen los controles de calidad. La respuesta está en la investigación que esta noche presenta Harold Moreno con apoyo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Se trata de videos que demuestran la estrecha relación que había entre el dueño de Frigoinca y el fundador del laboratorio Mevalab, que debía certificar la calidad de sus productos. Además, el dueño de Mevalab ya era conocido por los funcionarios de Qali Warma en la gestión del hoy vocero presidencial, Fredy Hinojosa, porque su otro laboratorio CAHM fue denunciado por dar certificaciones falsas a proveedores.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO AUTORIZÓ CONTRATO A CAJO

La muerte de Andrea Vidal sigue en investigación, pero ahora la policía también está revisando los contratos de la joven abogada y de sus amigas Alexandra Gil e Isabel Cajo, quienes trabajaron en la oficina de Legal y Constitucional, encabezaba por el cuestionado Jorge Torres Saravia. Carlos Hidalgo accedió a un informe elaborado por la oficina de Recursos Humanos del Congreso a los contratos de las personas involucradas en la presunta red de proxenetismo. Este documento sostiene que Cajo, presentó información falsa para acreditar experiencia y así trabajar en el despacho del congresista Edwin Martínez, lugar donde laboró entre octubre del año pasado y el 10 de enero de este año. También tuvo acceso a la adenda del contrato de Cajo, donde explícitamente se dice que se realiza por orden de Oficialía Mayor autorizada por presidencia del Congreso, en la gestión de Alejandro Soto.

ESCÁNDALO DE ALTO VUELO POR VIÁTICOS FANTASMAS

Punto Final tuvo acceso a un informe confidencial, elaborado por el capitán Frank Castro-Cuba Cutipa, quien trabajaba en el área de Tesorería de la Dirección de Aviación Policial. Este documento que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción da cuenta que el oficial descubrió que su firma y sello fueron falsificados para pagar viáticos fantasmas. Como muestra puso que solo en agosto del 2024 mientras el capitán estuvo de vacaciones cobraron ilegalmente 24 mil soles. Después de presentar su denuncia, el capitán fue removido de su cargo y, ahora, se encuentra trabajando en una comisaría de Arequipa. Harold Moreno lo ubicó y este oficial con estudios, entrenamiento y experiencia en aviación policial, ahora está controlando los buses en las calles de la ciudad blanca. El abogado del capitán sostiene que su patrocinado fue castigado por hacer la denuncia mientras que los denunciados continúan aún en sus puestos.

EL DRAMA DE LOS PERUANOS QUE VUELVEN

El segundo vuelo con 106 peruanos deportados por Estados Unidos arribó en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez el jueves pasado. Algunos de ellos mostraron alivio de poner fin a meses de encierro en los centros migratorios. Otros no podían esconder su desilusión o frustración por no haber logrado su objetivo de vivir y trabajar en el país del Tío Sam. Todos ellos regresan en contra de su voluntad, pero no serán los únicos. El canciller Elmer Schialer dijo que hay 500 intervenidos en diferentes estados. El trato que reciben los retenidos por la migra estadounidense es el de delincuentes, permanecen esposados de pies y manos hasta que el avión aterrice en suelo peruano. Roberto Ramírez conversó con Alexander Díaz, defensor público del Minjus encargado de recibir, escuchar y atender a los deportados.

