¿Qué pasará con la presunta red de proxenetismo en el Congreso? Esto dicen los parlamentarios

Ruth Luque del Bloque Democrático, Alejandro Muñante de Renovación Popular y Héctor Acuña de Honor y Democracia estuvieron en entrevista exclusiva para Punto Final donde se pronunciaron sobre el escándalo que rodea al Congreso de la República y otros temas.

¿EXISTE UNA RED DE PROXENETISMO EN EL PARLAMENTO?

Para la Congresista Ruth Luque era necesaria la creación de una comisión fiscalizadora encargada de llevar a cabo la investigación sobre la presunta red criminal dentro del Congreso.

«Lo mínimo que se espera es que se investigue a profundidad. Aquí lo que pasa es que la bancada de Alianza para el Progreso no quiere asumir ninguna responsabilidad. Para mí en este tema ellos tienen una responsabilidad política porque han estado a cargo de la Presidencia de la Mesa Directiva, han designado a un oficial mayor y a través de él se han realizado este conjunto de contrataciones» señaló.

Héctor Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, dijo lamentar lo que ocurre al interior del Parlamento, esperando que esto sea un punto de quiebre para lograr que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir.

«Es difícil percatarse de todo lo que ocurre por la cantidad de personal que existe. Es una responsabilidad compartida de la Mesa Directiva y si todo esto pasa es porque entre ellos hay acuerdos»

Por su parte, Alejandro Muñante, señaló que esta situación que enfrenta el congreso, lo llevó a solicitar la reestructuración del mismo.

«El Congresista está en sus comisiones, está en el Pleno, no estamos mirando al personal si cumple o no con los requisitos, esa es tarea de una oficina llamada Recursos Humanos. Cuando sale la denuncia, hemos estado en la comisión de fiscalización, he pedido la refundación del Congreso a la Contraloría, pero cuando existe una cúpula, un grupo no se escucha a las voces disidentes»

Adicionalmente, Alejandro Muñante señaló que no hay elementos suficientes para sostener una red de proxenetismo en el Congreso, pero sí han habido «contrataciones irregulares» que deberían investigarse «por eso Contraloría es clave, ojalá que me escuchen desde aquí».

SOBRE LOS ‘MOCHASUELDOS’

Sobre el caso de los congresistas «mocha sueldos» la congresista Luque mencionó que la Comisión de Ética ha perdido el foco de sus objetivos. «El problema es que la comisión de ética se ha desnaturalizado» señaló la congresista del Bloque Democrático.

«Mi experiencia en la Comisión de ética fue de blindaje, de absoluto blindaje. En el caso de ‘mochasueldos’ han habido muchos casos, algunos han pasado a la Comisión de Ética y otros a la sub comisión. Para mí ha perdido la orientación para la cual fue creada, no es ingresar en un debate penal si es delito o no, sino sancionar si el congresista ha cometido un delito.»

Por su parte, tanto Alejandro Muñante y Héctor Acuña coincidieron con el mensaje de Luque: «El Congreso está blindado a todos los congresistas que cometen estos delitos»

«La mayoría cantidad de casos de congresistas de ‘mochasueldos’ están en la comisión de ética, la cual preside Perú Libre, el mismo que tiene varios congresistas denunciados por estos delitos» señaló Muñante

Del mismo modo, los tres congresistas coincidieron en que la detención preliminar debe ser restaurada a la máxima brevedad.

¿AFECTARÁ LA SALIDA DE USAID AL PERÚ?

Finalmente, sobre el cese de financiamiento de USAID a diversos proyectos en el Perú, Ruth Luque mencionó que esto tendrá un impacto significativo en nuestro país, pues no solamente financiaban a organismos no gubernamentales, sino también al estado peruano principalmente en temas ambientales ligados a pueblos indígenas.

«El interés central debería ser en determinar si existe una red de prostitución al interior del Parlamento, no para los fondos de USAID»

Para Alejandro Muñante se debe tener clara la información sobre los fondos entregados por USAID para poder determinar quienes eran los responsables de recibir los fondos y si en efecto cumplieron su propósito.

