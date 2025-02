Revelan pagos de viáticos fantasmas en la Dirección de Aviación Policial: Fiscalía inició diligencias

Punto Final tuvo acceso a un informe confidencial, elaborado por el capitán Frank Castro-Cuba Cutipa, quien trabajaba en el área de Tesorería y encargado de pagos de viáticos de la Dirección de Aviación Policial. El documento, que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, da cuenta que el oficial descubrió que su firma y sello fueron falsificados para los pagos de viáticos fantasmas.

Mientras que él se encontraba de vacaciones, otros pagos también se gestionaron -falsificando su identidad- para oficiales por supuestas comisiones de servicio, cuando en realidad siguieron consumiendo su rancho en su base, según registros oficiales.

Ubicar al denunciante, el capitán Frank Castro, no fue nada fácil. Luego de informar estos graves hechos de corrupción, fue trasladado de la Dirección de Aviación, en la que estuvo 9 años, como administrativo y piloto, a una comisaría en Arequipa.

LA DEFENSA DE FRANK CASTRO

Yuri Toscano, abogado del capitán Frank Castro, habló con Punto Final, y dio detalles de la grave denuncia contra su defendido.

«Estos oficiales no han viajado, no han hecho uso de estas comisiones porque el Rancho seguía cancelando a nombre de estos oficiales, y las papeletas de comisión no se han ejecutado», añadió Toscano.

La Fiscalía Anticorrupción del Callao inició las diligencias por el presunto delito de peculado, pero esta carpeta fiscal no partió de una información proporcionada por la PNP, sino por un informe protegido, algo grave para la institución policial.

PRESUNTOS BENEFICIARIOS DE PAGOS

Según el informe, Frank detectó al menos 2 presuntos beneficiarios de estos pagos. Se trata del mayor José España Gil, en Ucayali; y el mayor Ysmael Sudario Ynga, de Áncash. Nuestro reportero Harold Moreno fue hacia ambos oficiales para sus descargos; sin embargo, manifestaron no saber nada.

Mientras las investigaciones toman su rumbo, el capitán Frank Castro, con experiencia y capacitación en vuelo, fue trasladado a la comisaría de Ciudad Nueva, en Arequipa. De lo que antes piloteaba naves, ahora hace controles de calidad a buses en las calles de Arequipa. Según su abogado, se trataría de una represalia.

