Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 19 de octubre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 19 de octubre de 2025.

IMÁGENES INÉDITAS DE LA PROTESTA CONTRA JERÍ

La primera movilización contra el gobierno transitorio de José Jerí dejó un saldo trágico: la muerte del rapero Eduardo “Trvko” Ruíz Sanz, más de cien heridos y veinte detenidos. En las imágenes exclusivas obtenidas por Latina, se ve al artista auxiliando a un compañero herido segundos antes de recibir el disparo que acabó con su vida. La marcha, integrada por jóvenes, artistas y colectivos sociales, derivó en enfrentamientos violentos frente al Congreso.

RECONSTRUCCIÓN DE LA MUERTE DE TRVKO

Gracias a cámaras de seguridad y testimonios, se logró reconstruir el momento en que Eduardo “Trvko” Ruíz fue mortalmente herido en Plaza Francia. Las investigaciones confirmaron que el disparo provino del suboficial de tercera Luis Magallanes, quien participaba de civil en labores de inteligencia. El Poder Judicial dictó siete días de prisión preliminar contra el agente, mientras el Ministerio del Interior mantiene abierta la investigación.

LA PROCESIÓN VA POR DENTRO

El presidente de transición, José Jerí, enfrenta una crisis política apenas iniciada su gestión. Tras la violenta protesta que marcó su primera semana, ha buscado proyectar liderazgo solicitando facultades legislativas para combatir el crimen organizado. Rodrigo Cruz retrata a un mandatario activo, que comunica por redes y transmite sus actividades en vivo, en medio de crecientes tensiones con el Congreso.

VENTA ILEGAL DE CHIPS FAVORECE AL CRIMEN

Un reportaje de Carlos Hidalgo y la Unidad de Investigación de Latina Noticias expone la venta clandestina de chips telefónicos activados sin control, usados por mafias para extorsionar. Pese a la ley que castiga esta práctica con hasta nueve años de cárcel, la falta de reglamentación mantiene la impunidad. Las operadoras acumulan millonarias multas, mientras miles de ciudadanos descubren líneas activadas sin su consentimiento.

EL ORO SUCIO ENVENENA EL RÍO NANAY

Rodrigo Cruz y Jimmy Montes registraron desde el aire la devastación causada por la minería ilegal en el río Nanay, fuente vital para Iquitos. Más de 40 dragas contaminan el agua con mercurio y destruyen la selva con total impunidad. Lo que ocurre hoy en el Nanay —alertan los periodistas— podría convertirse en una catástrofe ambiental comparable, o incluso peor, que la de Madre de Dios.

