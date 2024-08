Punto Final: Reportajes y resumen del programa de este domingo18 de agosto

Como es habitual cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina este domingo 18 de agosto.

ASESINATOS POR COLEGIOS BICENTENARIO

Arturo Cárdenas Fernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balnearios, enfrentaba a los delincuentes que viven del cobro de cupos y extorsiones. Por eso, su muerte a manos de un sicario, el pasado 15 de agosto en La Victoria, ha consternado a la ciudad y a los distintos gremios empresariales que integran el Comité contra la Delincuencia y por la Paz. Horas después, otro dirigente de construcción civil fue asesinado en San Juan de Miraflores. 2 muertos de este gremio en menos de 24 horas, 4 en lo que va del año y 24 desde el 2011. Jorge Dett investigó el tema y descubrió que detrás de la muerte de Cárdenas Fernández está una falsa asociación de trabajadores de construcción civil de San Juan de Lurigancho que quiere apoderarse del 2% que el sindicato de Cárdenas va a recibir como pago por “paz laboral” del megaproyecto gubernamental Colegios Bicentenario.

PROMESA DE DINA BOLUARTE CON ENGAÑOS

La presidenta Dina Boluarte en el mensaje a la nación del 28 de julio anunció que la megaobra de agua y desagüe “Nueva Rinconada”, que beneficiará a medio millón de personas en Lima sur y que tiene un presupuesto de mil doscientos millones de soles, ha avanzado en 58% y se entregará en el 2025. Harold Moreno recorrió el proyecto y encontró varios tramos con obras paralizadas, los mismos ejecutores reconocen que tienen un retraso de 15% y que no podrá ser inaugurada el próximo año. Los proveedores están sin paga y los vecinos como Clementina se sienten engañados porque están esperando esta obra desde hace más de 30 años.

MARÍA AGÜERO Y LA RUTA DEL DINERO

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló con testimonios y pruebas que los trabajadores de la congresista por Perú Libre, María Antonieta Agüero Gutiérrez, depositaban el 10% de sus sueldos y bonos al entonces chófer de la parlamentaria, César De la Cruz. El domingo pasado, Agüero dijo que a ella “no le llega nada.” Esta semana, Christopher Acosta y Pier Rodríguez viajaron a Arequipa siguiendo la ruta del dinero mochado y encontraron a un nuevo personaje, que recibía en su cuenta bancaria lo recaudado por el chófer De la Cruz. Este nuevo personaje trabaja en la casa de la congresista Agüero en la Ciudad Blanca.

EL MILLÓN Y MEDIO DE SOLES DE VLADIMIR CERRÓN

El líder de Perú Libre sentenciado por corrupción lleva 317 días prófugo de la justicia, pero participa virtualmente en reuniones partidarias. Vladimir Cerrón Rojas es requerido por la justicia por 3 casos. Tiene una condena de 3 años y seis meses de cárcel por el caso Aeródromo Wanka y tiene dos órdenes de prisión preventiva: 24 meses por el caso de Dinámicos del Centro y otra de 12 meses por el caso Antalsis. Y ahora enfrenta un proceso por pérdida de dominio. El viernes, Cerrón recibió un duro golpe a sus bolsillos. La fiscalía de extinción de dominio le incautó un millón y medio de soles por desbalance patrimonial. Rodrigo Cruz consiguió en exclusiva el expediente y hay detalles muy reveladores desde sus inicios como gobernador regional de Junín en el 2011.

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA NO TIENE RECTOR INSCRITO

La Universidad Ricardo Palma no tiene autoridades legalmente constituidas por no cumplir sus nombramientos con la ley universitaria y los estatutos inscritos desde el 2006 hasta la fecha. Registros Públicos ha rechazado varias veces la inscripción. El poder judicial confirmo que no califica el nombramiento de Félix Romero Revilla como rector de esa casa de estudios. Sin embargo, la SUNEDU le otorgó el licenciamiento (ahora será permanente) y lo tiene registrado en la base de datos de autoridades del Registro de Grados y Títulos. Y por eso, la Defensoría del Pueblo lo ha nombrado miembro de la Comisión Especial para elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en representación de las universidades privadas. Carlos Hidalgo ha investigado este caso que también pone en riesgo los títulos de los universitarios y la nueva elección de los miembros de la JNJ.