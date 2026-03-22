Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 22 de marzo | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este 22 de marzo de 2026.

CHOFERES HUYEN PARA NO MORIR

El atentado contra una combi de “Los Rojitos” en SJM, que dejó tres muertos: un chofer y dos pasajeras, no solo ha conmocionado a la ciudad; también ha puesto en evidencia una realidad cada vez más grave: la deserción de conductores. Hoy, las empresas de transporte público en Lima enfrentan una crisis silenciosa. El miedo está obligando a los choferes a renunciar. Solo en Lima y Callao, la violencia contra el transporte ya ha dejado más de 90 muertos, en su mayoría conductores. Punto Final recogió los testimonios de transportistas que advierten una situación crítica hasta el 40% de su flota permanece paralizada por falta de choferes. Muchos han optado por migrar a otras regiones o salir del país, principalmente a España, en busca de seguridad y mejores ingresos. También entrevistó al jefe de la región policial de Lima, quien anuncia estrategias para enfrentar esta ola de violencia. Sin embargo, hay déficit de personal y recursos subutilizados.

UNIVERSIDAD POR FUERA, PARTIDO POR DENTRO

Esta noche, la Unidad de Investigación de Latina Noticias presenta los resultados de un trabajo periodístico de varias semanas sobre el uso y abuso de los recursos de la Universidad César Vallejo a favor de la campaña de Alianza para el Progreso, cuyo candidato presidencial es César Acuña Peralta, fundador de esa casa de estudios. El equipo registró en video cómo trabajadores administrativos y colaboradores son trasladados en buses desde sedes universitarias hacia los mítines del candidato. Pero también grabaron el envío de sillas y mobiliario de la universidad para los eventos de campaña. Estos hechos violan la Ley Universitaria, que establece que los recursos de las universidades públicas y privadas deben destinarse exclusivamente a fines educativos.

MUNICIPALIDAD EN CAMPAÑA

El uso y abuso de los recursos no ocurre solo en una universidad privada, también se da en instituciones públicas, como una alcaldía distrital. Punto Final recogió los testimonios de extrabajadores de la municipalidad de Comas, en Lima Norte, quienes denuncian presiones para apoyar la campaña de Podemos Perú. Aseguran que eran obligados a asistir a mítines y eventos de campañas, y que incluso tenían que crear cuentas falsas en redes sociales para promover al partido de José Luna. Pero lo más grave, dicen, es que su continuidad laboral dependía de apoyar políticamente al partido, sin importar su desempeño. Estas exigencias se concentraban especialmente en la Subgerencia de Salud y Programas Sociales, encargada de programas alimentarios, y de atención a los vecinos más vulnerables. Aunque la actual alcaldesa llegó a la Municipalidad de Comas con la bandera de Somos Perú, renunció a ese partido y ahora se la ve rodeada de personas vinculadas a Podemos Perú.

CERRÓN FUERA DEL DEBATE

Mañana empieza el debate presidencial que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Un ausente será el candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, quien está prófugo de la justicia desde hace más de 2 años. Hace un mes, su abogado presentó un hábeas corpus para intentar anular la orden de captura y la prisión preventiva que enfrenta por el caso “Dinámicos del Centro” con la intención de participar en el debate, que el Jurado Nacional de Elecciones exige que sea presencial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no resolvió a tiempo, así que Cerrón no podrá estar mañana. La rapidez con la que se tramitó su caso generó polémica porque fue más rápido que otros casos similares. La presidenta del tribunal, Luz Pacheco, revisó el proceso y encontró irregularidades. Punto Final la entrevistó, y Pacheco explicó el pleno del tribunal debatirá el recurso de Cerrón recién el 31 de marzo, el último día del debate presidencial.

LA GRAN AUSENTE EN EL DEBATE PRESIDENCIAL

La salud es uno de los problemas sociales que más afecta a los peruanos, y, sin embargo, no estará presente en el debate presidencial. Desabastecimiento de medicinas, equipos malogrados, interminables colas para una cita médica y operaciones que se postergan: esta es la realidad diaria que enfrentan miles de personas en los hospitales del Ministerio de Salud. Punto Final revisó los planes de gobierno y recogido las declaraciones de los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas sobre un sector que requiere medidas urgentes. Medidas que el próximo gobierno deberá implementar en sus primeros 100 días.

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