¿Qué presidentes del Perú tuvieron más casos de corrupción? Historiador lo explica

El historiador José Chaupis analizó la historia de la corrupción en el Perú y señaló a los mandatarios que más escándalos acumularon en distintos periodos. Según explicó, la corrupción no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que ha acompañado a los gobiernos desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Chaupis recordó que la situación actual, con varios expresidentes procesados o presos, ha generado un fenómeno inusual a nivel internacional: “Podemos parecer una excepción en el mundo. Mientras otros países envidian que aquí los presidentes terminen en prisión, también refleja un grave debilitamiento de las instituciones”, advirtió.

El historiador resaltó que casos recientes como los de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra están vinculados a la trama internacional de Odebrecht, un escándalo que impactó en toda América Latina y evidenció cómo empresas multinacionales llegaron a “colocar y sacar presidentes”.

LOS PRESIDENTES MÁS CORRUPTOS POR SIGLO

El historiador José Chaupis, en entrevista en el programa ‘Agente Encubierto’ de Latina Noticias, mencionó cuáles son, de acuerdo a su análisis, los expresidentes con más casos de corrupción en los tres últimos siglos:

* Siglo XIX: José Rufino Echenique, recordado por los abusos del proceso de consolidación de la deuda interna.

* Siglo XX: Augusto B. Leguía, quien impulsó grandes obras en Lima, pero terminó su mandato con acusaciones de corrupción y autoritarismo.

* Fin del siglo XX e inicio del XXI: Alberto Fujimori, símbolo de una etapa marcada por redes de corrupción, compra de congresistas y violaciones a los derechos humanos.

Según Chaupis, la corrupción en el Perú históricamente ha costado al país alrededor de tres puntos del PBI, recursos que pudieron destinarse a desarrollo e industrialización. “El Perú ingresó tardíamente a la revolución industrial porque se convirtió en un Estado rentista, dependiente de sus recursos naturales, en lugar de invertirlos en modernización”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO