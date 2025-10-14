¿Quién es Aldo Prieto, nuevo ministro de Transportes del gobierno de José Jerí?

El presidente José Jerí tomó hoy juramento a Aldo Prieto como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. El nuevo ministro es economista por la Universidad de Lima y magíster en administración y gerencia pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España.

Además, cuenta con una maestría en planificación estratégica del desarrollo y tiene estudios concluidos en el doctorado de gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid y en el doctorado en ciencias económico empresariales, del Tech Global University.

Aldo Prieto posee 30 años de trayectoria profesional en organizaciones públicas y privadas, proyectos y programas de la cooperación internacional.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, director del Banco de la Nación y supervisor económico-financiero de Ositran. Asimismo, fue consultor del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Aldo Prieto desempeñó cargos de alta dirección y asesoramiento, desarrollando políticas en materia de gestión territorial, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades en los diferentes niveles de gobierno, sistemas administrativos del Estado, planeamiento estratégico, rediseño organizacional, regulación, gestión de inversiones públicas y APPs, entre otros.

La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno y contó con la presencia de diversas personalidades del ámbito político y autoridades del Ejecutivo.

