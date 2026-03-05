¿Quién es Lupe Zevallos?: la exfuncionaria de Aerocontinente capturada tras 7 años prófuga

La Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, capturó —alrededor de las 10:30 de la mañana del jueves 5 de febrero— a Lupe Zevallos, exfuncionaria de Aerocontinente, sobre quien pesa una condena de 25 años por lavado de activos y una recompensa de S/100.000 por información que ayude a las autoridades a dar con su paradero.

Lupe Zevallos fue encontrada, tras 7 años prófuga, en una vivienda ubicada en el jirón José María Sert y Badia N.° 201, en San Borja. El inmueble pertenecía a su hermana, quien fue la primera en abrir la puerta a los efectivos policiales. Tras ello, se constató que Zevallos se encontraba en el primer piso junto con su esposo.

A su llegada, Lupe Zevallos se mostró reacia a colaborar y ser grabada por policías que registraban el operativo con una cámara. Aseguraba que no sabía que estaba siendo buscada y menos que se pedía una recompensa por su paradero, pese a que desde el 2019 tiene una condena de prisión efectiva dictada por el Poder Judicial.

¿QUIÉN ES LUPE ZEVALLOS?

Lupe Zevallos Gonzales es hermana de Fernando Zevallos, conocido como ‘El Lunarejo’, fundador de Aerocontinente. Este unió a su familia en torno a una red de lavado de dinero. En el 2005 fue condenado a 20 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, luego de que se demostrara sus vínculos con redes dedicadas al transporte de cocaína.

Años después recibió una segunda sentencia de 27 años de prisión por lavado de activos. Con ambas condenas, ‘El Lunarejo’ recién cumplirá la totalidad de su pena en el año 2052. Las investigaciones señalaron que varias compañías formaron parte del esquema utilizado para mover dinero ilícito. Entre ellas están Aerocontinente y Transportes Aéreos Unidos de la Selva Amazónica.

En el marco del Caso Aerocontinente, Lupe Zevallos fue condenada a una pena de 25 años de prisión por lavado de activos en su calidad de exfuncionaria de Aerocontinente. La Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios la encontró responsable de participar en operaciones vinculadas al lavado de dinero a través de la aerolínea.

El día de la lectura de sentencia, Lupe Zevallos pidió permiso para salir de la sala al baño antes de que se diese a conocer el fallo. Los magistrados aceptaron la solicitud, pero esta nunca regresó. Fue la última vez que fue vista públicamente.

Hasta la mañana de este jueves 5, cuando la Policía Nacional dio con su paradero en la vivienda de su hermana en el jirón José María Sert y Badia, en San Borja. Tras su detención, deberá ser clasificada y posteriormente internada en un penal de la capital para que cumpla su condena de 25 años.

