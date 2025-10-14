¿Quién es Vicente Tiburcio, nuevo ministro del Interior del gobierno de José Jerí?

El general en retiro Vicente Tiburcio es el nuevo Ministro del Interior del gobierno de José Jerí. Cuenta con una amplia trayectoria en la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se destacó por su trabajo en inteligencia y en la lucha contra el terrorismo.

TRAYECTORIA POLICIAL Y CARGOS DESTACADOS

Nacido en 1964 en Huácar, Huánuco, Vicente Tiburcio fue comandante general de la PNP desde febrero de 2022, cargo que asumió durante el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, fue removido tres meses después tras un cambio de gabinete.

Durante sus más de tres décadas de servicio, ocupó puestos clave como:

Jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Director de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Jefe de la División contra el Terrorismo en el Alto Huallaga.

Tiburcio también fue uno de los 86 miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), unidad responsable de la operación Victoria, que culminó con la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992.

Por su destacada labor en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, fue ascendido al grado de teniente general al asumir la comandancia general de la Policía Nacional.

CONFLICTO CON EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO Y RECONOCIMIENTOS

El general Vicente Tiburcio inició su carrera combatiendo el terrorismo desde sus primeros años como oficial. Integró unidades especiales bajo el mando del entonces mayor Marco Miyashiro, participando en operaciones contra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y luego en la formación del GEIN, pieza clave en la desarticulación de Sendero Luminoso.

A lo largo de su trayectoria, ha sido considerado un oficial operativo, disciplinado y comprometido con la institucionalidad policial.

Durante su gestión como comandante general de la PNP, emitió órdenes internacionales de captura contra familiares del expresidente Castillo: sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, además del exsecretario presidencial Bruno Pacheco. Poco después de estas acciones, Castillo lo retiró del cargo, decisión que generó críticas en el ámbito político y policial.

