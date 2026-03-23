¿Quién es Waldir Eloy Ayasta Mechán, el nuevo ministro de Energía y Minas?

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien dejó el cargo tras una denuncia por presunto abuso sexual.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno. Ayasta asume una cartera clave en medio de una crisis energética que ha provocado el incremento en los precios de los combustibles.

PERFIL PROFESIONAL DE WALDIR AYASTA

Antes de su designación, Waldir Ayasta se desempeñó como viceministro de Electricidad entre abril y mayo de 2025. Desde enero de 2026, ocupaba el cargo de gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión en Electronortemedio.

Es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, y cuenta con una especialización en Alta Dirección Empresarial por el Tecnológico de Monterrey, en México.

Además, ejerce la docencia en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

A lo largo de su trayectoria, suma más de dos décadas de experiencia en el sector eléctrico, con paso por empresas como Distriluz, Electronorte, Electronoroeste, Hidrandina y Electrocentro.

DESAFÍOS DEL SECTOR

El nuevo ministro deberá enfrentar un escenario complejo marcado por la inestabilidad en el mercado del gas y el alza internacional de los combustibles, factores que han impactado directamente en la economía nacional.

Entre sus principales objetivos figuran asegurar el abastecimiento energético, impulsar nuevas inversiones en infraestructura y optimizar el uso de recursos estratégicos. Asimismo, tendrá que gestionar el rescate financiero de Petroperú, estimado en cerca de 500 millones de soles.

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