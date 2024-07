Punto Final: ¿Quiénes conformarán la próxima Mesa Directiva del Congreso?

Los congresistas Alejandro Muñante, Kelly Portalatino, Carlos Anderson y Carlos Zeballos respondieron las interrogantes sobre los próximos integrantes de la Mesa Directiva del Congreso para el período 2024-2025.

El congresista Alejandro Muñante señaló que es muy probable que las bancadas del año pasado continúen en la Junta Directiva, es decir: APP al frente, Fuerza Popular en la vicepresidencia, Perú Libre en la segunda vicepresidencia, mientras que la tercera vicepresidencia estaría en duda, ya que podría ocuparla Avanza País, Somos Perú o Podemos Perú, pero que su partido, Renovación Popular está en la condición de encabezar la Mesa Directiva, ya que no tiene en sus filas congresistas «mochasueldos»

Por su parte, Kelly Portalatino, respondió las interrogantes sobre la alianza de su bancada Perú Libre con los grupos de la derecha en el Congreso, señalando que su bancada tendrá una reunión en los próximos días para evaluar al mejor candidato, entre ellos están: Flavio Cruz, Américo Gonza y Waldemar Cerrón. Mientras que sobre la alianza con la derecha es una «opinión» que no comparte.

Además, al ser consultada por el chat filtrado con Vladimir Cerrón, la parlamentaria negó toda acusación señalando que no tiene comunicación con el prófugo secretario de Perú Libre, adicionando que «se encuentra en mejor resguardo, ya que es un perseguido político»

Carlos Zeballos señaló que durante sus 4 años en el Congreso su estancia por diferentes bancadas representa a una «inmadurez política que ha ocurrido en el parlamento» mencionando que en Acción Popular (bancada con la que ingresó al Legislativo) «no se hicieron las cosas bien.» En ese sentido, en su actual bancada, Podemos Perú, se alinea a su preferencia política, de centro. «Es un buen momento para que aparezcan nuevos rostros, Norma Yarrow me parece una buena opción para encabezar la Mesa Directiva» señaló el congresista.

RENUNCIAS Y ALIANZAS

Mientras que Carlos Anderson, de los no agrupados, señaló que su renuncia a Podemos Perú responde al acercamiento de esta bancada con Perú Libre, postura política que no comparte. De esta manera, Anderson se mostró crítico con el actual proceder del Congreso de la República, señalando que el presupuesto que tiene el Poder Legislativo, responde a una especie de tregua con la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Sobre un candidato para encabezar la nueva Mesa Directiva del Congreso, el parlamentario no mencionó algún nombre.

