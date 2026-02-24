¿Quiénes son los voceados para integrar el gabinete ministerial de José Balcázar?

El vehículo presidencial, conocido como “El Cofre”, llegó a la casa del presidente interino José María Balcázar para trasladarlo a Palacio de Gobierno, donde encabezará la juramentación de su nuevo gabinete ministerial. El Consejo de Ministros será liderado por el premier Hernando de Soto.

En medio de la expectativa política, ya suenan los primeros voceados que continuarían en sus cargos. Por ejemplo, una de ellas sería la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien permanecería al frente del MEF, garantizando continuidad en la política económica.

Asimismo, el actual titular de Relaciones Exteriores, Hugo Claudio de Zela Martínez, sería ratificado en dicha cartera ministerial en un intento por mantener estabilidad diplomática en un contexto de transición gubernamental.

Aunque aún no hay confirmación oficial, estos nombres figuran con fuerza entre los voceados del nuevo gabinete. La juramentación marcará el primer gran acto político del gobierno interino de Balcázar.

