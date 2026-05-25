Rafael López Aliaga detalló cómo votará en la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

El excandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una conferencia de prensa en la que sentó su posición frente a la segunda vuelta en la que Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú definirán al próximo Presidente del Perú.

Pese a insistir en su narrativa de un supuesto fraude en la primera vuelta, en la que él quedó en tercera ubicación, muy cerca de Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga indicó: “No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo de izquierda radical”.

Un poco más temprano, el también exalcalde de Lima realizó una publicación en sus redes sociales en el mismo sentido. Puedes ver la imagen aquí:

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