Renzo Reggiardo: MML no cobrará peajes hasta que resuelva el tema legal con Rutas de Lima

En entrevista con Punto Final, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la MML no cobrará peajes a la población tras el anuncio de Rutas de Lima de retirar sus operaciones definitivamente desde el 2 de diciembre, con lo cual iniciaron el desmontaje de sus casetas. Esta decisión la mantendrán hasta que se resuelva el tema legal.

“Nosotros dijimos que hay un contrato que se tiene que cumplir, pero si ellos deciden retirarse unilateralmente, la Municipalidad de Lima está con la capacidad de brindarle los servicios que la sociedad merece”, declaró.

Aunque Renzo Reggiardo evitó referirse a detalle sobre cómo financiarán el trabajo que dejará de hacer Rutas de Lima, pero indicó que se presupuesta que con 6 millones de soles pueden sacar adelante el servicio para la “campaña de verano que se viene”. Consideró que, la concesionaria estaba cobrando por encima de la necesidad real.

Asimismo, el alcalde aseguró que la Municipalidad de Lima no cobrará peajes tras el retiro de Rutas de Lima “hasta que termine el proceso judicial” iniciado con la empresa. Ante un problema de financiamiento, indicó que tienen planes alternos para costear los servicios para la población: “Tenemos otro tipo de mecanismos para cubrir costos”.

SOBRE LA VÍA EXPRESA SUR Y EL TREN

Sobre el retraso con la entrega de la Vía Expresa Sur, Reggiardo indicó “es una obra prácticamente terminada” a la que le falta “algunos temas de viabilidad” y que estará 100% operativa durante el primer trimestre del 2026.

En este sentido, aclaró que su gestión tiene buenas relaciones “con el Gobierno, con el presidente y los ministros”, asegurando que esta buena relación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llevó a que la MML tenga como fecha tentativa el inicio de la operación de los trenes gestionados por Rafael López Aliaga “el próximo año”.

En este sentido, indicó que lo primero será empezar con la instalación de los paraderos y la transferencia de la propiedad de los trenes al MTC para que este sector pueda operarlos.

