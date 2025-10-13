Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Restituyen a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación: PJ declaró fundada su acción de amparo

Política
Restituyen a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación: PJ declaró fundada su acción de amparo
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El Poder Judicial (PJ) ordenó la reposición de la fiscal Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación. El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar dejando sin efecto la suspensión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

 

Siguiente artículo