Restituyen a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación: PJ declaró fundada su acción de amparo
El Poder Judicial (PJ) ordenó la reposición de la fiscal Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación. El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar dejando sin efecto la suspensión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
