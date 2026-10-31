Ricardo Vásquez Kunze es designado como nuevo director de la Casa de la Literatura

El Ministerio de Comunicación hizo oficial el nombramiento de Ricardo Vásquez Kunze al frente de la Casa de la Literatura Peruana mediante la publicación de una resolución ministerial. La norma formaliza su incorporación como máximo responsable de uno de los establecimientos clave para la promoción cultural en el territorio nacional.

El dispositivo legal que oficializa este cambio institucional en el sector cultural cuenta con la rúbrica del titular de la cartera, José Antonio Chang. Esta asignación pone fin a la gestión de Gary Marroquín a partir del 31 de octubre de 2026.

EXCANDIDATO AL CONGRESO

El profesional designado registra experiencia previa dentro de la administración pública, habiéndose desempeñado como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, entre los años 2016 y 2019 asumió la jefatura del Fondo Editorial del Congreso de la República.

En el ámbito político, Vásquez Kunze tentó una curul parlamentaria durante las elecciones extraordinarias celebradas en 2020 con la agrupación Fuerza Popular. No obstante, dicha candidatura no obtuvo la votación necesaria para concretar su ingreso al Poder Legislativo.

La Casa de la Literatura Peruana opera como un espacio fundamental para el estudio, análisis y difusión de las letras en el país. Sus labores se orientan a conectar a autores, académicos, educadores, profesionales del sector editorial y público lector.

De igual forma, la institución busca propiciar el diálogo continuo entre la producción literaria y diversas corrientes del conocimiento. A través de este trabajo, la entidad busca generar nuevos enfoques de reflexión sobre el patrimonio escrito de la nación.

VIDEO RECOMENDADO