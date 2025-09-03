Santiváñez anuncia que nuevo penal en El Frontón estaría listo entre 8 a 10 meses

El titular de Justicia, Juan José Santiváñez, ha anunciado el plazo que tomaría la construcción del nuevo penal en El Frontón. Cabe señalar que hace 39 años se cerró un centro penitenciario en esta isla, ubicada a siete kilómetros del distrito de La Punta, en el Callao.

Los integrantes del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobaron, por unanimidad, el martes 2 de septiembre la construcción del nuevo penal en ‘El Frontón’. Para ello, se utilizarán modulares prefabricados, siguiendo los pasos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en El Salvador.

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que una vez se disponga del terreno, la construcción tomaría 10 meses como máximo.

“Estamos hablando que, bajo los nuevos estándares de construcción, se usarán los modulares prefabricados, los mismos que fueron utilizados para la construcción de la cárcel de El Salvador, estaríamos hablando de un promedio de entre 8 a 10 meses, una vez que el terreno esté habilitado”, anunció el titular de Justicia.

La sesión del Conapoc en donde se aprobó la viabilidad del nuevo penal en El Frontón contó con la participación de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Ministerio del Interior, universidades nacionales y privadas, la Defensoría del Pueblo, gobiernos locales y regionales, así como de la Policía Nacional.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO PENAL?

De acuerdo a la última declaración del ministro Juan José Santiváñez, el costo del nuevo centro penitenciario en la isla El Frontón no excederá los 170 millones de dólares.

Este monto es distante a lo que el mismo titular de Justicia señaló previamente que la construcción tendría un costo de 500 millones de soles, rechazando estimaciones que ubicaban la inversión en 5000 millones de soles.

En cuanto a la capacidad, se estima que podrá albergar a un total de 2000 internos de alta peligrosidad como sicarios, asesinos y extorsionadores.

VIDEO RECOMENDADO