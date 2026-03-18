Subcomisión del Congreso aprueba denuncia constitucional contra Dina Boluarte planteada por Delia Espinoza

Con 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que acusa a Dina Boluarte y al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el posible delito de encubrimiento personal a Vladimir Cerrón, el candidato presidencial por Perú Libre y prófugo de la justicia desde el 2023.

Según la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza (quien realizó el informe de la Denuncia Constitucional N° 595), Dina Boluarte habría encubierto a Vladimir Cerrón al evadir el cordón policial con el vehículo denominado “Cofre” al evitar el cordón policial cerca a Mikonos, donde se hallaba escondido, el 24 de febrero de 2024.

Boluarte, al pasar por el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, habría ordenado a sus guardias presidenciales que pasen el cordón policial en perfil bajo, es decir, sin luces y no usar el claxon.

El peritaje realizado por las investigaciones fiscales habrían encontrado un excedente de 50 kilómetros en el “cofre” donde Dina Boluarte habría viajado.

Con esta información, se señala que Juan José Santiváñez, exministro de Boluarte, habría omitido nombrar estos hechos en un informe solicitado por el Estado, además de no denunciar ante las autoridades sabiendo que se efectuó un delito.

Otras denuncias de Delia Espinoza que faltan aprobar

La exfiscal y ahora decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, durante su tiempo al mando del Ministerio Público, interpuso otras dos Denuncias Constitucionales contra Dina Boluarte y otros congresistas. Estas han sido delegadas y aplazadas para otras sesiones.

Denuncia Constitucional N° 538: señala que el congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo habría cometido el delito contra la administración pública al abusar de su cargo contra otros trabajadores para solicitar pagos económicos. Este caso es conocido como ‘mochasueldos’.

Denuncias Constitucionales Nros. 533, 589 y 598: Espinoza señala que Boluarte habría omitido sus funciones y que, alternativamente, abandonó su cargo.

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