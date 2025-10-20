TC declara fundado habeas corpus a favor de Keiko Fujimori y deja sin efecto caso ‘Cócteles’

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó por mayoría un recurso de habeas corpus que deja sin efecto el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular sobre el caso Cócteles, así lo confirmó la abogado Giulliana Loza, quien lidera la defensa legal de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

“El Tribunal Constitucional ha declarado fundado nuestro habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. Se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito, vulnerando el principio de legalidad. La justicia constitucional nos dio la razón”, publicó la letrada a través de su cuenta de ‘X’.

En consecuencia, se dispone al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal declarar sin efecto todos los actos precedentes del proceso seguido contra Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares tramitadas en la carpeta fiscal 55-2017, incluyendo la nueva acusación fiscal del 2 de julio del 2025.

El Tribunal Constitucional le dio la razón a Keiko Fujimori en el marco del juicio que se desarrollaba en su contra por el caso de presunto lavado de activos en la financiación de sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

La defensa de la hija de Alberto Fujimori argumentó que las imputaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación no eran delitos cuando tuvieron lugar en el marco de las campañas políticas. Esto debido a que la figura de lavado de activos se definió años después.

Finalmente, este habeas corpus fue interpuesto el 21 de febrero del 2024 por la abogada Giulliana Loza. El 16 de mayo, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la improcedencia del recurso. Ante ello, la defensa fujimorista interpuso un recurso de agravio constitucional ante dicha resolución. Finalmente, el TC —en su calidad de máximo intérprete de la Constitución— le dio la razón a la defensa de Keiko Fujimori.

