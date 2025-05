Tragedia en Pataz: Gobierno dudó de veracidad del atentado que dejó 13 mineros muertos

Tras más de una semana de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad, este domingo 4 de mayo se confirmó que todas las víctimas fueron halladas sin vida y con signos de haber sido torturados, al interior de un socavón.

Recordemos que en la última conferencia de prensa ofrecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el pasado 30 de abril, Gustavo Adrianzén mencionó que no se tenía información verídica sobre el secuestro de estos trabajadores, ocurrido el 26 de abril.

«Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a minera Poderosa. Hemos tomado contacto directo con minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores», señaló.

El premier también mencionó que el Ejército y la Policía no tenían conocimiento de lo ocurrido y que hasta la fecha de la conferencia no se había recibido denuncia alguna.

«Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia, repito no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. […] Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las quince comisarías locales y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz ejecutando acciones de verificación táctica […] No podemos dar fe de ello porque hasta el momento la información no ha podido ser verificada, pero negamos, reitero negamos que se traten de trabajadores de la minera Poderosa, hecho confirmado por la propia minera», dijo.

POLICÍA DESMIENTE LA VERSIÓN DE GUSTAVO ADRIANZÉN

Horas después de las declaraciones de Adrianzén, el jefe de la III Macrorregión Policial La Libertad – Áncash, general PNP Óscar Llerena, desmintió al titular del Gabinete Ministerial, señalando que sí se presentó una denuncia por el secuestro de los mineros. Además del efectivo policial, los familiares de las víctimas también confirmaron el secuestro a diversos medios locales.

Según señalaron, la Policía y el Ejército continuaron con el patrullaje y verificación de las zonas críticas del distrito de Pataz, hasta hace unas horas donde lamentablemente se confirmó el asesinato de los 13 mineros secuestrados.

