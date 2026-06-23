Transparencia rechaza acusaciones de fraude y respalda validez del proceso electoral

La organización Transparencia aseguró que su misión de observación electoral en el Perú y el extranjero no encontró irregularidades y pidió respetar los resultados oficiales, en medio de cuestionamientos al proceso.

La organización Transparencia emitió un comunicado en el que rechaza de manera tajante los discursos que buscan deslegitimar el proceso electoral, tras las recientes elecciones y las versiones que cuestionan su resultado. Según señala, su labor de observación no identificó hechos que comprometan la integridad de la jornada.

En el documento, la institución recuerda que desplegó una misión de observación electoral el pasado 7 de junio en diversas ciudades del extranjero, entre ellas Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark. En todas ellas, afirma, se recogió información de actas que fue contrastada con los resultados oficiales.

OBSERVACIÓN INTERNACIONAL SIN INCIDENCIAS

En ese sentido, Transparencia sostiene que no se registraron situaciones que afecten el desarrollo del proceso electoral ni indicios de irregularidades que alteren los resultados. Además, remarca que la información recopilada en el extranjero es consistente con los datos oficiales difundidos por las autoridades electorales.

Asimismo, la organización enfatiza que las acusaciones de fraude sin sustento evidenciario y los llamados a desconocer los resultados oficiales afectan la confianza en el sistema democrático. Por ello, invoca a todos los actores políticos a respetar las reglas del proceso y las decisiones de las autoridades competentes.

Finalmente, Transparencia reafirma que la democracia exige el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos. El pronunciamiento fue emitido a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

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