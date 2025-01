Vicky Navarro revela que podría existir más víctimas de Jorge Torres Saravia por presunto abuso sexual

Vicky Navarro Rivera, quien ha señalado al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Luis Torres Saravia, como su presunto agresor sexual, acudió este viernes a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para relatar los hechos que habrían ocurrido en 2020, cuando ambos eran funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad.

Durante su testimonio, Navarro afirmó que podrían existir más víctimas de Torres Saravia. Precisó que, al acudir a Haidy Figueroa Valdez, entonces jefa de Recursos Humanos del GORE La Libertad, recibió una respuesta inquietante: «Otra vez Jorge». Según la denunciante, esta frase sugiere que existían antecedentes similares.

«Cuando yo fui a solicitar apoyo a RR.HH. para poder llevar a cabo la sanción administrativa hacia mi jefe, yo me fui a exponerle mi caso a la licenciada Haidy Figueroa Valdez. Yo fui con lágrimas en los ojos y le dije que me apoyara, por favor, que me ha sucedido esto, yo ya no puedo trabajar al lado de mi violador. ¿Ella, qué hizo?¡ Otra vez Jorge!, me dijo. Esa fue su expresión de la señora. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo anteriormente, [sino] ¿por qué se va a expresar así?», contó.

Sin embargo, lejos de recibir apoyo, la presunta víctima aseguró que fue despedida tras hacer pública su denuncia. «Me botó. Ni bien hice la denuncia, lo que hicieron fue botarme», declaró Navarro. Además, denunció que, en lugar de enfrentar sanciones, Torres Saravia habría recibido un ascenso. «No lo castigaron. Más bien lo llevaron a un cargo más grande, lo premiaron», aseguró, haciendo énfasis en la impunidad del caso.

Durante su intervención, Navarro instó a otras posibles víctimas a sumarse a la denuncia: «Yo creo que no soy la única mujer [agredida], simplemente que hay otras mujeres que, de repente, no salen por temor … Es tiempo de hacer el cambio». Estas palabras reflejan la gravedad de su acusación y su llamado a la acción colectiva.

Cabe destacar que Haidy Figueroa Valdez, quien habría desestimado la denuncia en su momento, ocupó el cargo de jefa de Recursos Humanos del Congreso desde abril de 2023 y es militante del partido Alianza para el Progreso desde 2014. La denuncia sigue en investigación mientras crece la expectativa sobre posibles nuevos testimonios que podrían reforzar el caso.

