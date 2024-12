Los argumentos del TC para anular sentencia de Vladimir Cerrón por caso Aeródromo Wanka

El Tribunal Constitucional publicó hoy la sentencia que declara fundada la demanda de habeas corpus que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, presentó para que su sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka quede anulada y se ordenó al Poder Judicial que emita un nuevo veredicto sobre este asunto.

Según el documento del TC, al que Latina Noticias accedió, se puede leer que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín no fundamentó no precisó correctamente el delito que se le imputó a Cerrón. Por ello, se indica que no se pudo inaplicar la prescripción en este proceso penal.

«El Ministerio Público ha tomado una serie de acontecimientos que demostrarían que el pacto colusorio habría tenido lugar. Estos, justamente son los que la Sala ha mencionado al momento de contabilizar el lapso prescriptorio. Sin embargo, tal como se advierte, estos hechos no constituyen por sí mismos el acto de colusión, sino que son indicios para determinar que este sucedió», señala el fallo.

«La sala ha obviado desarrollar qué tipo de delito es el que se le imputó al beneficiario, aun siendo esto conditio sine qua non para determinar la prescripción de la acción penal. Entiéndase que el juzgado no puede llegar a una conclusión acerca del cómputo del plazo, cuando explicitando una variedad de hechos, no ha sido claro al determinar primero, desde qué hecho es que inicia a contabilizarse el plazo y, segundo, en razón de la naturaleza del delito, por qué este sería instantáneo, continuado y permanente, pues para el caso en cuestión resulta sustancial», agrega.

Parte de la sentencia del TC en el caso de la demanda de Vladimir Cerrón.

Estos fundamentos fueron respaldados por los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Pedro Hernández Chávez.

CERRÓN SE PRONUNCIÓ

Tras conocerse el fallo, Vladimir Cerrón saludó la decisión del Tribunal Constitucional.

El @TC_Peru declara FUNDADO recurso de habeas corpus y NULA la sentencia por arbitraria [Caso Aeródromo Wanka], por lo que me impusieron 3 años y 6 meses de prisión con pena efectiva, acusado de colusión simple. El TC es en estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia… pic.twitter.com/gOkN5zEy5E — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) December 19, 2024