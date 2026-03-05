Vladimir Cerrón podría dejar de ser prófugo: TC programa audiencia para revisar prisión preventiva

Audiencia exprés. El Tribunal Constitucional programó para este 11 de marzo la audiencia donde se evaluará la demanda del prófugo líder y candidato a la presidencia de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que busca anular su prisión preventiva.

Según relata el expediente de Habeas Corpus interpuesta por la defensa de Vladimir Cerrón, fue presentada el 14 de julio de 2025 ante el Poder Judicial para su análisis; luego fue concedido el recurso de agravio constitucional el 4 de febrero de 2026 por los magistrados; tras el fallo que da la razón a Cerrón, enviaron los folios al Tribunal Constitucional el 6 del mismo mes y año.

Siguiendo el rastro de la causa en el Tribunal Constitucional en el expediente 00117-2026-HC, el organismo máximo de interpretación recibió el pedido el 4 de marzo de 2026 y programó la audiencia para 11 del mismo mes, es decir, el mismo día de su ingreso.

Según detalla la programación de audiencias públicas indicada dentro de la causa, la revisión de prisión preventiva de Vladimir Cerrón se realizará en la sede del TC de San Isidro, ubicado en la avenida Arequipa 2720, a las 9.15 a. m.

Por otro lado, el periodista Diego Casimiro reveló que Humberto Abanto, abogado parte de la defensa de Cerrón, ya se había adelantado al pedido de palabra en la audiencia, enviando una solicitud el 4 de marzo, el mismo día de ingreso del Habeas Corpus.

Abanto, quien también postula por el decanato del Colegio de Abogados de Lima, el 16 de febrero dijo ante una rueda de prensa que su defendido es el único candidato a la presidencia que no puede hacer campaña como es debido, y que por su condición extraordinaria debería darse un permiso “como corresponde”.

VIDEO RECOMENDADO