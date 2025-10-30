Vladimiro Montesinos continuará en la Base Naval del Callao tras recibir nueva condena de seis años

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, informó que Vladimiro Montesinos Torres continuará recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao, tras recibir una nueva sentencia de seis años de prisión efectiva.

Paredes Yataco precisó que la medida cumple con las disposiciones judiciales vigentes y las normas que regulan la ejecución penal en el país, las cuales disponen que el exasesor presidencial permanezca en un establecimiento de máxima seguridad.

El titular del INPE señaló que Montesinos seguirá bajo el régimen estricto del CEREC, que contempla un control permanente, vigilancia especializada y medidas de seguridad destinadas a preservar el orden interno del penal.

Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, cumple varias condenas por delitos vinculados a corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la década de 1990. Con esta nueva sentencia, su permanencia en la Base Naval del Callao se extenderá por varios años más.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ TRAS LAS REJAS?

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, informó que la fecha de liberación de Vladimiro Montesinos fue reprogramada y no se producirá en 2026, como se había previsto, sino en 2032.

La decisión obedece a una nueva sentencia incorporada recientemente a su expediente judicial. Paredes Yataco adelantó que en los próximos días se ofrecerán más detalles sobre esta nueva condena, que recae sobre el exasesor del expresidente Alberto Fujimori.

Actualmente, Montesinos cumple dos penas acumuladas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

