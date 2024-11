Habla madre de cantante de cumbia asesinada en bus de orquesta Hermanos Guerrero

En Amazonas, la cantante Thalía Manrique Castillo, de solo 27 años de edad, fue cruelmente asesinada por un grupo de delincuentes quienes, en plena carretera, asaltaron a la orquesta Hermanos Guerrero. La madre de la artista, desconsolada, se pronunció por lo ocurrido.

Como se recuerda, el triste episodio se dio en horas de la mañana del 3 de noviembre, cuando la cantante regresaba, junto a sus compañeros, de cumplir un concierto en el Centro Poblado San Martín de Porres, en Bagua Grande.

Durante el asalto, los integrantes de la orquesta resultaron heridos. Según las víctimas, el bus en el que se trasladaban fue interceptado por alrededor de cinco sujetos, quienes tuvieron como objetivo robarles el dinero de sus presentaciones.

¿QUÉ DIJO LA MADRE DE LA CANTANTE DE CUMBIA ASESINADA?

Desde el centro poblado Cultambo, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, la madre de la cantante Thalía Manrique Castillo, la señora Jessica, entre lágrimas exigió justicia tras el asesinato de su hija.

«Estoy solicitando la mayor sanción para el asesino de mi hija. Por la delincuencia estamos pasando tantas cosas, tanto dolor que nos causan a las familias. Justicia, por favor, para mi hija Thalía, una mujer trabajadora, llena de vida, que ahora deja a sus 2 niños y a mí desamparados», señaló.

Asimismo, se pronunció por los problemas administrativos que hubo en Medicina Legal, que ocasionó que la necropsia de su hija se demorara más de lo debido, razón por la que demoró la entrega del cuerpo a la familia.

«Nada podré hacer para tenerla con vida más, por lo que le pido a las autoridades que agilicen los trámites para poder tener su cuerpo acá. Necesito a mi hija, mucho se han demorado. ¿Ahora quién me devuelve a mi niña? Y si ya tienen identificados a los delincuentes, ¿qué esperan para atraparlos? Quiero verlos tras las rejas, quiero justicia contra esos asesinos que no tienen piedad. ¡Que no tarde la justicia en llegar para mi hija!», concluyó.

