Tres estudiantes desaparecen en nevado de Áncash: familiares solicitan helicóptero intensificar búsqueda

Tres estudiantes del Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM) de Huaraz se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes 30 de mayo, luego de intentar escalar el nevado Artesonraju, ubicado en la provincia de Huaylas, región Áncash. Se trata de Efraín Pretel Alonso, Jesús Ticón Huerta y Edson Bandeira, este último de nacionalidad brasileña, quienes cursan el último ciclo de formación como guías de montaña.



Según informó la familia de uno de los desaparecidos, la última comunicación se tuvo el jueves anterior al ascenso. Desde entonces, no se ha sabido más de ellos. La preocupación crece con el paso de los días, y sus familiares exigen una acción inmediata por parte de las autoridades.



“No tenemos respuestas. Ayer se comunicó con las Fuerzas Aérea del Perú, todo por la vía legal, pero consideramos que es muy lento el procedimiento. Aún no han respondido a nuestra solicitud de helicóptero. Necesitamos un helicóptero para agilizar la búsqueda”, declaró la sobrina de Efraín Pretel a Latina Noticias.



La familia también denunció la falta de celeridad en el proceso de denuncia y activación de protocolos de rescate. “La denuncia fue puesta recién ayer porque, supuestamente, primero debe ir un grupo a verificar la situación. La hermana de uno de los desaparecidos nos ayudó, pero hasta el momento no hay respuesta del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Defensa”, señalaron.



Los tres jóvenes son reconocidos en la comunidad de montañistas por su pasión y preparación en deportes de alta montaña. Amigos y conocidos han mostrado disposición para colaborar en la búsqueda, pero la falta de apoyo logístico —especialmente aéreo— limita los esfuerzos.



Las familias reiteran su pedido al Gobierno del Perú y a las autoridades regionales de Áncash para que se despliegue un helicóptero y se intensifique la búsqueda antes de que las condiciones climáticas compliquen aún más las labores de rescate.



