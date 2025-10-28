Asimilación de profesionales a la Marina de Guerra: mira los requisitos y beneficios

La Marina de Guerra del Perú está convocando a jóvenes profesionales peruanos que estén interesados en unirse a sus filas a través del Proceso de Asimilación de Oficiales de Servicio 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 14 de noviembre.

REQUISITOS PARA POSTULAR A LA ASIMILACIÓN DE PROFESIONALES DE LA MARINA DE GUERRA

Para ser aceptado como postulante en el concurso de Asimilación para Oficiales de Servicios, se debe realizar la preinscripción en este enlace.

Los requisitos que deben cumplir los interesados son:

PROFESIONALES SOLICITADOS EN EL PROCESO DE ASIMILACIÓN A LA MARINA DE GUERRA

En esta oportunidad, la Marina de Guerra del Perú requiere profesionales en las siguientes carreras:

BENEFICIOS DE SER ASIMILADO A LA MARINA DE GUERRA

Dentro de los beneficios que obtendrán los profesionales asimilados, se encuentran contar con una línea de carrera, acceder al sistema de salud de la Marina para el titular y sus familiares directos, contar con educación de calidad para sus hijos mediante los liceos navales, etc.

Para mayor información, los interesados pueden pedir informes a los números 940115911, (01) 2017020 y (01) 2016230, anexo 3282.

VIDEO RECOMENDADO