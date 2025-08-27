Banco de la Nación alista crédito hipotecario para compra de terrenos

El Banco de la Nación (BN) anunció que prepara un nuevo producto financiero: un crédito hipotecario para la adquisición de terrenos, dirigido principalmente a familias y empleados públicos.

El subgerente de banca personal, Piero Flores, explicó a Andina que esta propuesta busca facilitar el acceso a un activo que, en el futuro, pueda convertirse en vivienda.

El BN coordina con el Fondo Mivivienda para ultimar detalles del producto, que sería presentado al mercado en el último trimestre del 2025. “El objetivo es comenzar a otorgar estos préstamos antes de que termine el presente ejercicio”, señaló Flores.

La entidad apunta a aprovechar la oferta de terrenos formales disponible en el mercado inmobiliario, considerando que muchos trabajadores públicos no pueden acceder a la compra de un departamento por sus niveles de ingreso.

MODALIDAD DEL CRÉDITO

Este nuevo financiamiento hipotecario permitirá a los clientes adquirir un terreno como alternativa a la vivienda inmediata. “Por lo menos podrán comprar un activo que les permita construir a futuro”, indicó Flores.

Cabe apuntar que, actualmente, el Banco de la Nación mantiene una sólida cartera de préstamos:

6,200 créditos hipotecarios otorgados hasta la fecha.

Modalidades: compra de vivienda nueva o bien terminado, mejoras, ampliación, remodelación y traslado de deuda.

Colocaciones acumuladas: S/ 785 millones .

Ritmo mensual: entre 90 y 100 créditos hipotecarios aprobados.

Flores destacó que la demanda de los créditos hipotecarios del BN se mantiene en crecimiento durante este año.

