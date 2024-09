Bono extraordinario de S/ 380: conoce quiénes recibirán este beneficio

El Congreso publicó la Ley 32121, en el Diario Oficial El Peruano, que autoriza excepcionalmente, y por única vez, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa y a los gobiernos regionales, durante el año fiscal 2024, el otorgamiento de un bono extraordinario de S/ 380.

Esta medida beneficia a los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva, tanto de Lima Metropolitana como de los gobiernos regionales.

La medida también beneficia a los maestros que laboran en las instituciones de educación básica gestionadas por el Ministerio de Defensa.

Esta bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable y no se encuentra sujeta a cargas sociales ni forma parte de los beneficios laborales. Además, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios ni cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

El personal beneficiario de este bono extraordinario debe contar con vínculo laboral vigente a la fecha de publicación de la mencionada ley y tiene que estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre del 2023.

MÁS DETALLES DEL BONO DE S/ 380 APROBADO POR EL CONGRESO Y PROMULGADO POR EL GOBIERNO

Para efectos de la percepción de la bonificación extraordinaria, se considera labor efectiva al periodo de descanso vacacional gozado y a la licencia con goce de remuneraciones del personal beneficiario. Asimismo, se precisa que los profesores y auxiliares de educación reciben este bono en una sola entidad pública.

La ley autoriza al Ministerio de Educación, durante el año fiscal 2024, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al tesoro público, a favor de los gobiernos regionales y del Ministerio de Defensa hasta por 131 millones 882,400 soles con el objetivo de financiar este bono autorizado.

Esta modificación presupuestaria se aprobó mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Educación, a solicitud de este último.

De acuerdo con Eloy Cantoral, director general de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, este bono extraordinario de S/ 380 será pagado entre octubre y noviembre del presente año, esto como resultado de una negociación colectiva con los docentes.

