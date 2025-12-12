Centros de salud en Lima y Callao con vacunas contra la influenza, según el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer la lista de establecimientos de salud en Lima y Callao que aún cuentan con disponibilidad de la vacuna contra la influenza, la cual forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se administra de manera gratuita a los grupos de mayor riesgo.

Cabe señalar que el Minsa inició la vacunación contra la influenza en abril de este año para hacer frente la temporada de invierno, la época del año en la que existe mayor circulación de los virus respiratorios.

Ten en cuenta que la vacunación regular tiene por objetivo reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza estacional, especialmente en las personas más vulnerables. La población de riesgo priorizada para recibir la vacuna es la siguiente:

Niños y niñas menores de 5 años

Adultos mayores de 60 años

Gestantes en cualquier edad gestacional

Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras)

Personal de salud

El Minsa recordó a la población otras medidas necesarias para prevenir posibles contagios: lavado de manos, higiene respiratoria (cubrirse al estornudar), uso de mascarilla si tienes síntomas respiratorios, y si está resfriado, evite visitar a los adultos mayores.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON VACUNAS DISPONIBLES CONTRA LA INFLUENZA

Los establecimientos de salud que cuentan con disponibilidad de vacuna contra la influenza, según el Minsa, son los siguientes:

Vacuna pediátrica contra la influenza

Callao:

Lima Centro:

Lima Este:

Lima Sur:

Lima Norte

Vacuna para adultos contra la influenza

Callao:

Lima Centro:

Lima Este:

Lima Sur

Lima Norte

