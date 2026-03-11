Corte de agua masivo en Lima del 12 al 18 de marzo: conoce los distritos y horarios

Sedapal informó que, debido a labores de mantenimiento preventivo y limpieza en la Atarjea, diversos distritos de la capital experimentarán interrupciones en el suministro hídrico. Las acciones incluyen el lavado de reservorios y del Decantador N° 4 de la Planta N° 2 para garantizar la salubridad del consumo.

DISTRITOS AFECTADOS Y HORARIOS

Las suspensiones iniciarán escalonadamente a las 8:00 am, 10:30 am o 12:00 pm, restableciéndose paulatinamente entre las 4:30 pm y 8:00 pm del mismo día.

Zonas con corte programado (Jueves 12 de marzo)

Chaclacayo (8:00 am – 8:00 pm): Urb. El Cuadro (Sectores R2 al R5).

La Molina (10:30 am – 4:30 pm): Todo el distrito.

Santa Anita (10:30 am – 4:30 pm): Perímetro entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial y Urb. Los Chancas.

Ate (10:30 am – 4:30 pm): Urbs. Mayorazgo y La Merced; zona entre Av. Nicolás Ayllón, Evitamiento y Av. Las Torres.

San Luis y San Borja (10:30 am – 4:30 pm): Cuadrante de Av. Nicolás Arriola, Circunvalación, Javier Prado y Av. San Luis.

Chorrillos (10:30 am – 4:30 pm): Sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco (10:30 am – 4:30 pm): Áreas aledañas a Av. Golf de Los Incas, Cerros Camacho y Centinela, y Panamericana Sur.

San Juan de Lurigancho (10:30 am – 4:30 pm): Urbs. Zárate, Caja de Agua, La Huayrona, San Carlos y sectores próximos a Av. Próceres de la Independencia.

Independencia (12:00 pm – 8:00 pm): A.H. Las Américas, El Paraíso, La Paz y Tahuantinsuyo.

Suspensión prolongada: Del 12 al 18 de marzo

Durante siete días consecutivos, los sectores mencionados de La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Surco, Chorrillos y San Juan de Lurigancho presentarán cortes diarios entre las 10:30 am y 4:30 pm. Esta medida responde específicamente a la limpieza profunda de la infraestructura principal de la Planta N° 2.

Cabe apuntar que los trabajos podrían ocasionar baja presión en zonas colindantes, aunque no necesariamente un desabastecimiento total.

¿AFECTARÁ LA CRISIS DE COMBUSTIBLE AL REPARTO DE AGUA?

Ante reportes de desabastecimiento en asentamientos humanos de San Juan de Lurigancho (como Señor de los Milagros y Fragata), surgieron dudas sobre la operatividad de los camiones cisterna. Sedapal desmintió que el costo del combustible afecte la distribución gratuita.

La entidad aseguró que el envío de agua mediante camiones está blindado por contrato y que las recientes fallas en San Juan de Lurigancho se debieron a una emergencia técnica ya en proceso de solución, ajena a la situación del gas natural en el país.

