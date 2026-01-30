Préstamos por aplicativo: ¿Cómo operan las redes de extorsión digital?

En una reciente edición del podcast ‘Alerta Latina’ de Latina Noticias, Paola Bazán, experta en innovación y tecnología de Caja Los Andes, advirtió sobre el incremento de aplicativos de préstamos informales que terminan en redes de extorsión. Según la especialista, estas plataformas se aprovechan de la urgencia económica y la falta de educación financiera para captar víctimas.

Los ciberdelincuentes utilizan mensajes de urgencia como “apruébalo hoy mismo” o “nadie te dará crédito como nosotros”. Estos anuncios están diseñados para atraer a personas con acceso limitado al sistema financiero formal.

“El usuario, ante la desesperación económica y la falta de educación digital, termina descargando estos aplicativos sin saber el riesgo que corre“, señaló Paola Bazán.

EL PELIGRO OCULTO: ACCESO TOTAL A TU INFORMACIÓN

Al instalar estas apps, el usuario otorga inadvertidamente permisos para que los delincuentes accedan a:

Lista de contactos: Incluyendo familiares, amigos y proveedores.

Incluyendo familiares, amigos y proveedores. Galería de fotos y videos: Archivos personales y sensibles.

Archivos personales y sensibles. Documentos: Información confidencial almacenada en el equipo.

Esto es especialmente crítico para emprendedores que utilizan el mismo celular para su negocio y su vida personal, dejando vulnerables tanto su capital como la seguridad de su familia.

Entonces, lo que comienza como un “crédito fácil” se convierte rápidamente en una pesadilla financiera por tres factores:

Tasas abusivas: Los intereses y cuotas no son claros desde el inicio. Reenganches forzados: Presión para tomar nuevos créditos y pagar los anteriores. Extorsión: Si el usuario no paga o no acepta nuevas condiciones, los delincuentes utilizan la información robada (contactos y fotos) para amenazar y hostigar a la víctima y su entorno.

¿CÓMO IDENTIFICAR APLICATIVOS SEGUROS?

Para evitar caer en estas estafas, es vital verificar la formalidad de la entidad. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mantiene un registro actualizado de:

Entidades formales: Instituciones reguladas y seguras.

Instituciones reguladas y seguras. Apps no reguladas: Una lista negra basada en investigaciones y denuncias de usuarios.

Aplicativos como Misol, Muchosol y Pococrédito ya han sido identificados por la SBS como plataformas de riesgo.

Paola Bazán enfatizó que los usuarios no están solos. Si ya se concretó el abuso, el procedimiento a seguir es:

Recopilar evidencias: Capturas de pantalla de los mensajes, depósitos y amenazas.

Capturas de pantalla de los mensajes, depósitos y amenazas. Denunciar: Acudir a la Policía Nacional (PNP), quienes cuentan con unidades especializadas para rastrear estos delitos informáticos.

