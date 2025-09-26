Cumbre Perú Sostenible 2025: diálogo y acción por el futuro del país

Del 23 al 25 de octubre, Lima será sede de la Cumbre Perú Sostenible 2025, el foro y festival más importante del país en torno al desarrollo sostenible, que este año celebra el 30° aniversario de la organización. Bajo el lema “Trazando el futuro del país, juntos”, la Cumbre reunirá a líderes nacionales e internacionales, empresas, academia, sociedad civil y sector público para generar soluciones frente a los principales retos ambientales, sociales y económicos del Perú.

El evento será presidido por María Pía Palacios y Jaime Saavedra, quienes subrayaron la urgencia de fortalecer la institucionalidad y acelerar la agenda sostenible. La programación girará en torno a las 5Ps (Pactos, Planeta, Personas, Prosperidad y Paz), con la participación de referentes globales como James A. Robinson, Nobel de Economía 2024; Marina Grossi, enviada de la COP30; Stefan Dercon, profesor de Oxford; y Michael Reid, ex editor de The Economist.

Junto a paneles nacionales con representantes de organismos internacionales, empresas y la academia, se abordarán temas clave como la lucha contra el cambio climático, el desarrollo humano inclusivo, la sostenibilidad en cadenas de valor y la construcción de instituciones sólidas.

Además de conferencias, la Cumbre contará con la Zona Festival, un espacio cultural y de innovación con feria de emprendimientos de impacto y actividades artísticas. Latina Televisión será aliado de difusión y estará cubriendo todas las incidencias del evento para amplificar sus contenidos a nivel nacional, reforzando su compromiso con la promoción de iniciativas que inspiran cambios y construyen un Perú más sostenible.

El ingreso es libre registrando su participación aquí: https://cumbre.perusostenible.org/